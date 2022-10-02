بعد استشهاده فى الأقصر.. ترقية الضابط مصطفى علام لرتبة رائد

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد الصادر برقم 217 في أول أكتوبر سنة 2022، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي حمل رقم 1816 لسنة 2022، بترقية الشهيد النقيب مصطفى محمد صلاح الدين طاهر أحمد علام الضابط بمديرية أمن الأقصر سابقًا، استثنائيًا إلى رتبة رائد اعتبارًا من 29 أغسطس 2022.

جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 932 بتاريخ 1 سبتمبر 2022، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

تقررت في المادة الأولى ترقية الشهيد النقيب مصطفى محمد صلاح الدين طاهر أحمد علام الضابط بمديرية أمن الأقصر سابقًا، استثنائيًا إلى رتبة الرائد اعتبارًا من 29 أغسطس 2022، وفي المادة الثانية ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وشيع المئات من أهالي محافظة أسوان، الشهيد البطل النقيب مصطفى محمد طاهر علام، معاون مباحث القرنة بمحافظة الأقصر، وذلك في مشهد جنائزي مهيب.

وتقدم مراسم الجنازة العسكرية، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، يرافقه اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية، بجانب جموع غفيرة من أسرة وأقارب وأهالي الشهيد، وذلك بمقابر السيد البدوي بجوار إدارة شرطة النجدة.

واستشهد النقيب مصطفى علام، وزميله الرائد البطل أحمد الضبيعي، في أثناء تأديتهما للواجب الوطني في عملية مداهمة لبؤر إجرامية بالمريس بمركز أرمنت.

ومن جانبه، أعرب اللواء أشرف عطية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد البطل مصطفى محمد، مؤكدًا أنه ضرب نموذجًا ومثالًا يحتذى به في التضحية والدفاع عن الوطن، وأن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال، ولن تنسى تضحياتهم ودورهم البارز في حماية الوطن وصون مقدراته.

وثمّن محافظ أسوان الجهود المتواصلة لأبناء الشعب المصري من رجال الشرطة والقوات المسلحة في توفير الأمن والأمان بكافة ربوع وطننا الغالي.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالأقصر لسرادق عزاء كبير حزنًا على استشهاد ضابطين من ضباط الداخلية، على إثر مداهمة أمنية على بعض أوكار تجار المخدرات بالمريس بأرمنت غرب مدينة الأقصر.

وكانت المداهمات الأمنية، قد أسفرت عن مصرع اثنين من تجار المخدرات، بينما استشهد الرائد أحمد الضبيعي، معاون مباحث مركز شرطة القرنة، والنقيب مصطفى علام، معاون مباحث مركز شرطة القرنة، وأصيب النقيب علي ذكي، في تبادل لإطلاق الرصاص مع المجرمين، خلال مداهمة أمنية على بعض تجار المخدرات بالمريس - أرمنت -غرب الأقصر.