ضبط 26 ألف قطعة مستلزمات طبية دون مستندات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات ضبط 25680 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المعنية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة.