الأحد 02 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير

الأرز الشعير
الأرز الشعير
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (19) قضية بمضبوطات بلغت (111٫350 طن "أرز شعير") .. كان أبرزها ضبط مالك (مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" – بمحافظة كفر الشيخ) لتخزينة كمية قدرها (15 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط مالك (مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" – كائن منية النصر بمحافظة الدقهلية) لتخزينة كمية قدرها (10 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة  وضبط مالك (مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" – كائن الجمالية بمحافظة الدقهلية) لتخزينة كمية قدرها (10 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

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وائل لطفي

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