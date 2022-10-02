ضبط بدال تمويني يصرف المقررات التموينية لبيعها في السوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (4,5 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية، وضبط (مالك محل بدال تمويني لصرف المقررات التموينية - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كميه قدرها (2,2 سكر تمويني) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.