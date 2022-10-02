ضبط 23,3 طن دقيق أبيض معبأة في شكائر بحملات تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (23,3 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط (10 طن مواد بناء "حديد تسليح") بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية.