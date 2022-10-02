واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (722) قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (17 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 64 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 58 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 17 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 2 قضايا توقف عن الإنتاج – 564 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات (3٫900 طن دقيق بلدي مدعم – 26400 رغيف بلدي مدعم).