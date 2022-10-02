الأحد 02 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكلية البحرية توقع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية

الكلية البحرية توقع
الكلية البحرية توقع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية
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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير المستمر للمنظومة التعليمية للاعداد والتأهيل العلمى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية بالتعاون المثمر مع المؤسسات العلمية والثقافية بالدولة، وقع اللواء بحرى أركان حرب محمود عادل فوزي مدير الكلية البحرية بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية وذلك لإنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية داخل الكلية البحرية بحضور اللواء بحرى أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية.

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ويعتبر البروتوكول هو الأول من نوعه الذي يتم توقيعه مع مكتبة الإسكندرية، ويهدف إلى تشجيع الطلاب على التعلم الذاتي وتنمية مهاراتهم باستخدام قواعد البيانات العلمية المتوفرة بمكتبة الإسكندرية من خلال الإطلاع على الكتب الرقمية والأبحاث العلمية و مستودع الأصول الرقمية، وكذا حضور المؤتمرات واللقاءات العلمية عن طريق خاصية الفيديو كونفرنس بين الكلية البحرية ومكتبة الإسكندرية .

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وأكد اللواء بحرى أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالمنظومة التعليمية لتخريج أجيال تتسلح بالعلم والمعرفة قادرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات البحرية وعدد من مسئولي مكتبة الإسكندرية .

رئيس التحرير

وائل لطفي

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