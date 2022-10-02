دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة ملكية راقية باللون الأخضر

خطفت دينا فؤاد الأنظار بجلسة تصوير جديدة، حيث نشرت النجمة مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام" بإطلالة ملكية راقية، وبصحبة صديقاتها النجمة إيمان العاصي، والنجمة إيناس كامل.

كما اهتمت بأدق التفاصيل لتخرج إطلالتها فى أبهى صورة، حيث اختارت فستانًا من اللون الأخضر الملكى، وهو من أبرز الألوان حضورًا في الموضة العالمية هذا العام، وجاء تصميم هذا الفستان انسيابيًا وبسيطًا لتطل النجمة بمنتهى الأناقة.

واختارت دينا فؤاد اكسسوارات هادئة ومجوهرات خاطفة للنظر، وحقيبة بألوان معاصرة، وحذاء بألوان محايدة، كذلك اعتمدت علي المكياج الهادئ وتصفيفة شعر بسيطة لتكمل إطلالتها بنجاح.

وتعكف حاليًا على قراءة بعض النصوص الدرامية التي عرضت عليها، للمفاضلة فيما بينهم، حيث وقع اختيارها على نص سينمائي ودرامى للشروع فى تصويرهما خلال الفترة المقبلة.

وكانت دينا فؤاد قد حققت نجاحًا كبيرًا فى حكاية «ماريونيت» مع محمود عبدالمغني، ميرنا نورالدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وأيضًا فى مسلسل "اللى مالوش كبير"، وتصدرت ترند "تويتر" بعد تألقها فى دور "قدرية" زوجة "سيف الخديوى" جسده أحمد العوضى، وبرعت فى تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار، إذ ظهرت دينا فى أفضل حالتها الفنية، وتألقت بشكل كبير فى جميع الحلقات، ومن قبله حققت نجاحًا كبيرًا فى مسلسل "جمال الحريم" عبر شخصية "حنان" التى لاقت صدى واسعًا عند الجمهور.