حبس مالك مخبز سياحى بحوزته 11 طن دقيق مدعم بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق بحبس مالك مخبز سياحي 4 أيام على ذمة التحقيق ضبط بحوزته 11 طن دقيق أبيض معبأة داخل شكائر بدون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة بمحافظة القاهرة.



البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا يفيد بتمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة تحت إشراف اللواء علي نورالدين مدير المباحث من ضبط (11 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخبز سياحى) بمحافظة القاهرة.



وبمواجهة المتهم أمام اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة اعترف بحيازته للمضبوطات على النحو المشار إليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.