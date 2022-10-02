الأحد 02 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شخص غير مرغوب فيه.. سفيرة الاتحاد الأوروبى تغادر نيكاراجوا

سفيرة الاتحاد الأوروبي
سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى نيكاراجوا بيتينا موشايدت
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غادرت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى نيكاراجوا بيتينا موشايدت البلاد يوم السبت، بعد ثلاثة أيام من إعلان حكومة الرئيس دانيال أورتيجا أنها شخص غير مرغوب فيه.

 

ويأتي ذلك في أعقاب أسبوع من التوترات الدبلوماسية بنيكاراجوا والمجتمع الدولي.

 

وأبلغ وزير خارجية نيكاراجوا دينيس مونكادا، بيتينا موشايدت شفهيًا بضرورة مغادرة البلاد بعد أن طالب وفد الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح "السجناء السياسيين" في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

 

كما أعلنت حكومة أورتيجا يوم الجمعة عن أنها ستعلق العلاقات الدبلوماسية مع هولندا.

 

وقال وزير الخارجية الهولندي عبر تويتر يوم السبت "تأسف هولندا للقرار غير المتناسب الذي اتخذته نيكاراجوا بقطع العلاقات الدبلوماسية.. نتخذ موقفًا حازمًا بشأن الهياكل الديمقراطية المتدهورة وانتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراجوا".

 

وأضاف، "لاحظت دول أخرى صعوبات في الحفاظ على حوار مفتوح مع نيكاراجوا.. سنناقش خطواتنا التالية مع الاتحاد الأوروبي".

 

 وأعلنت نائبة رئيس نيكاراجوا روزاريو موريللو أن الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى لن تقبل السفير الجديد المعين من قبل الولايات المتحدة هوجو رودريجيز كممثل لها في ماناجوا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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