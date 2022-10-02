الأحد 02 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 أشخاص بزعم اختراقهم قاعدة عسكرية فى الجولان

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطيني
ads

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 3 أشخاص بزعم محاولتهم اقتحام قاعدة عسكرية في هضبة الجولان السورية.

 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مجندات من سلاح المدفعية في جيش الدفاع الإسرائيلي أحبطن يوم السبت محاولة اقتحام قاعدة عسكرية في مرتفعات الجولان بعد ملاحظة مدنيين يتجولان حول منطقة معسكر كيرين، واعتقلوهما.

 

وقالت الصحيفة إن 3 أشخاص تسللوا إلى داخل قاعدة عسكرية في هضبة الجولان السورية، بعدما اختبأوا وراء الأشجار في محاولة لسرقة أسلحة من القاعدة.

 

وأضافت أن متهمين اثنين حاولا اختراق القاعدة العسكرية وزحفا تحت السياج الحدودي للقاعدة ودخلا إلى غرفة نوم المجندات اللاتي طاردن المتهمين ونجحن في إلقاء القبض عليهما.

 

وأكدت الصحيفة أن المشتبه بهم ثلاثة وهم مواطن فلسطيني من مدينة الخليل، والثاني مواطن فلسطيني من سكان القدس الشرقية، أما الثالث فهو عامل أجنبي من تايلاند يعيش في مدينة القدس، قد تم نقلهم للاستجواب للتحقيق في ملابسات محاولة اختراق القاعدة العسكرية الإسرائيلية.

 

وأشارت إلى أنهم سيمثلون يوم الأحد أمام محكمة الصلح في مستوطنة كريات شمونة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر المناخ.. التحدى والفرصة

الأكثر قراءة

شيرين عبدالوهاب تطرح أغنيتها الجديدة «المترو» (فيديو)

ياسمين صبرى تتألق بفستان أسود أنيق

بايدن يعلن الإفراج عن 7 أمريكيين احتجزتهم فنزويلا

سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 أشخاص بزعم اختراقهم قاعدة عسكرية فى الجولان

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 2-10-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

توماس فريدمان يرى روسيا الفاشلة ولا يرى نتائج الحرب!

ماجد حبته

هاكاثون التغير المناخى

الحسين عبدالرازق

على طريقة المعلم حلاوة!

د. منى حلمى

2 أكتوبر ميلاد غاندى.. واليوم العالمى لنبذ العنف

علي سعدة

تراثنا المهدد بالانقراض

د.أحمد الخميسى

أشواق شاقة

أحمد الصغير

الإعجاز المصرى فى أكتوبر كما وصفه الإسرائيليون عام 1974 (1)

صفاء النجار

«الحرب فى الشرق».. أن تكتب ليحيا العالم

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الساعات الأخيرة.. كيف تتحرك إسرائيل قبل ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟

سوريا: أعمال العدوان الإسرائيلى فى فلسطين وبلادنا جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولى

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية