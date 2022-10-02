بسبب الرياح.. توقف حركة الملاحة البحرية بين مينائى طنجة المغربى وطريفة الإسبانى

توقفت حركة الملاحة البحرية بين مينائي "طريفة" الإسباني و"طنجة المدينة" المغربي، مساء أمس السبت، حتى إشعار آخر؛ بسبب هبوب رياح قوية.

وأعلنت هيئة إدارة ميناء "طريفة" جنوب إسبانيا - عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - عن قرار التوقف الكلي لجميع الرحلات البحرية المبرمجة مباشرة مع ميناء "طنجة المدينة" المغربي، والتي تستغرق حوالي أربعين دقيقة.

وأرجعت سلطة الميناء هذا التوقف إلى الرياح والعواصف التي يشهدها مضيق جبل طارق، خاصة في المنطقة الغربية، التي يوجد فيها ميناء "طريفة" الأسباني.

وأضافت الهيئة، أنه على المسافرين الراغبين في السفر بين المينائين تغيير الخط البحري إلى الرابط بين ميناء الجزيرة الخضراء وميناء طنجة المتوسط، حيث مازالت الحركة البحرية هناك تعمل بشكل طبيعي.