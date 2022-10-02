الأحد 02 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى يحذر مواطنيه من خطر الاعتقال عند السفر لبعض االدول

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مواطني بلاده من السفر إلى بعض الدول التي من الممكن أن يتعرضوا بها لخطر الاعتقال وربما لفترات طويلة.

جاء ذلك، حسب بيان للبيت الأبيض، في سياق تعليقات لبايدن على عودة سبعة مواطنين أمريكيين كانوا معتقلين في فنزويلا، بالخطأ، منذ عدة سنوات، وأنه سيتم لم شملهم بعائلاتهم قريبًا.

وأشار بايدن إلى أن إدارته، ومن خلال وزارة الخارجية، استحدثت مؤشرًا لإحاطة المواطنين الأمريكيين بالبلدان والتوقيتات التي يمكن أن تكون بها مخاطر ضد الأمريكيين واحتمالات تعرضهم للاعتقال وقد يستمر ذلك لمدد زمنية طويلة.

ونبه إلى أنه، رغم التزام إدارته بالعمل على إطلاق سراح مواطنيه المعتقلين خطأ بالخارج، لكن في حالة قرر الأمريكيين السفر إلى دولة بعينها رغم أن المؤشر يحذر من إمكانية تعرضهم للاعتقال بها؛ فإن عليهم أن يعلموا أنهم يعرضون أنفسهم لمخاطر عالية وقد لا تتمكن الحكومة الأمريكية من تأمين إطلاق سراحهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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