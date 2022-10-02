الأحد 02 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تستعد لإطلاق أول أقمارها المخصصة لتغطية الأرض بالإنترنت

قمر Skif-D
قمر Skif-D
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أعلنت مؤسسة روس كوسموس أنها تحضّر لعملية إطلاق أول قمر Skif-Dمخصص لتغطية مناطق الأرض بخدمات الإنترنت.

 

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "قمر Skif-D الذي سيكون أول قمر ينطلق في إطار برنامج Sphere الفضائي حيث تم نقله إلى مطار فوستوتشني الفضائي للتحضير لعملية إطلاقه إلى الفضاء".

 

وأضاف البيان "وصل هذا القمر إلى مطار بلاغوفيشتشينسك الروسي محمولا على طائرة من نوع IL-76، وليلة 28-29 سبتمبر الجاري تم نقله إلى مطار فوستوتشني الفضائي، استغرقت عملية النقل نحو 9 ساعات تقريبا".

 

وتبعا للمعلومات التي أوردتها المؤسسة فإن القمر المذكور من المفترض أن يطلق هو قمر روسي آخر من نوع Gonets-M من مطار فوستوتشني الفضائي في أكتوبر العام الجاري، وسيستخدم في إطلاقهما صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b.

 

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد نوهت في وقت سابق بأن منظومة Sphere التي تنوي استحداثها في الفضاء وستضم 7  أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة  Express-RV، و12 قمر Skif مخصص لتأمين شبكات الإنترنت واسعة النطاق، و264 قمر Marathonمخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة  Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O وBerkut-VD، و12 قمر Berkut-X و Berkut-XLP.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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