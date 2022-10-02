الأحد 02 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إحباط هجوم مسلح على محطة قطارات بمدينة زاهدان جنوب شرقى إيران

شرطة إيران
شرطة إيران
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أفادت ​وكالة الأنباء الإيرانية​ (إرنا) بأن السلطات أحبطت هجوما مسلحا على محطة للقطارات بمدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد

 

وقال مصدر مطلع إن مجموعة إرهابية خططت مساء السبت للاستيلاء على محطة قطار خانجاك زاهدان لكن تحركها باء بالفشل.

 

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية أن هؤلاء المسلحين كانوا يخططون لمهاجمة محطة قطار خانجاك زاهدان فاشتبكوا مع القوات العسكرية لمدة نصف الساعة.

 

وصرح المصدر: "لحسن الحظ فشل هذا الهجوم وفر أعضاء المجموعة من المكان".

 

وفي وقت سابق السبت، كشفت النيابة العامة في محافظة سيستان و​بلوشستان​ الإيرانية عن شحنة كبيرة من الأسلحة والعتاد الحربي أثناء دخولها البلاد، مشيرة إلى أن الهدف من شحنة الأسلحة هو استخدامها في أعمال الشغب التي بدأت منذ إعلان وفاة الإيرانية ​مهسا أميني​ بعد احتجازها من قبل ​شرطة الأخلاق​ الإيرانية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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