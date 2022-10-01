انتشال جثة شاب غرق فى مياه نهر النيل بمنشأة القناطر

لقى شاب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة، وتمكنت القوات من انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد تعرض شخص للغرق في مياه نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتبين أن شابًا تم تحديد هويته، لقى مصرعه نتيجة تعرضه للغرق، لعدم إجادته السباحة، وتمكنت القوات من انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.