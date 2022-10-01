محاكمة قاتلة والدها بالاشتراك مع صديقها فى حلوان غدًا

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الأحد، محاكمة فتاة وشاب، لاتهامهما بقتل والد الأولى داخل منزله بمنطقة حلوان ومن المقرر أن تتسلم المحكمة تقرير البحث الاجتماعي للمتهمة باعتبارها قاصرًا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان، وعضوية المستشارين رأفت تاج القاضي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر محمد سنوسي وعمر محمد عاشور.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 901 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة حلوان، والمقيدة برقم 17 لسنة 2022 كلي حلوان الكلية، أن المتهمين قاما بإنهاء حياة والد الأولى مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله بأن صور لهما شيطانهما بأن سوء الأمور أحسنها وانساقا لحيف الظلمات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين ابتاعا لذلك الغرض أقراصًا منومة، وما إن ظفرا به حتى وضعتها المتهمة الأولى بطعام وشراب والدها حتى فقد وعيه، وما إن واتتهم الفرصة حتى كبله الثاني وجثمت عليه الأولى - فلذة كبده- بوسادة تلهج أنفاسه تقطعًا دون أن يقشعر بدناهما من هول فعلتهما بقلوب كالحجارة أو أشد قسوة حتى سقط صريعًا بإسفكسيا كتم الأنفاس.