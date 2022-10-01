السبت 01 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«خريجي الأزهر» تطلق معرضًا للكتاب بتخفيضات تصل إلى 50% غدًا

المنظمة العالمية
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
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أعلنت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر عن بدء الموسم الثقافي للعام الجامعي الجديد 2022 / 2023 بإقامة معرض للكتاب لمطبوعات دار الكتب والوثائق القومية، بتخفيضات تصل إلى 50 %.

وأوضحت المنظمة -في بيان اليوم السبت- أن المعرض سوف يبدأ اعتبارًا من غدًا الأحد، ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وذلك بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بجوار بوابة كلية الزراعة.

وستقيم دار الكتب والوثائق القومية مع المعرض بانوراما بمناسبة الاحتفال بانتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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