السبت 01 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات قطار بالشرقية للمشرحة

جثة
جثة
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لقى شخص مصرعه اليوم، أسفل قطار أمام عزبة رأفت بدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا بوصول "سعيد.م.م.ح"، 24 عامًا مقيم قرية هربيط، لمستشفى أبو كبير المركزى جثة هامدة.

وانتقل عدد من قيادات قسم الشرطة وقيادات شرطة السكة الحديد إلى مكان الحادث، ووفقا لشهادة الشهود، فإن الضحية كان يعبر شريط السكك الحديدية ولم ينتبه لصافرات القطار، في وقت عبور القطار، ما جعله يدهسه لتتحول جثته إلى أشلاء، وجرى إخطار ذويه وإخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق.

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وائل لطفي

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