حبس تشكيل عصابى بتهمة تزوير العملات فى الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي للنصب على راغبي تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالية في العمرانية وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات من ضبط كلٍ من مالك شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" ونجله بمنطقة العمرانية أثناء استقلالهما سيارة ملاكي ملك وقيادة الثاني بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على مبالغ مالية (15800 دولار أمريكي فئة 100 دولار "مقلدة" - 100 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة")، و(عملات أجنبية ومحلية "صحيحة").

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالي وأضافا بتحصلهما على العملات المقلدة من عامل، له معلومات جنائية، بمنطقة العمرانية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بمسكنه، وعُثر على (جهاز حاسب آلى بمشتملاته يحتوي على نماذج لعملات محلية فئة "5، 10، 20، 100، 200 "، وأجنبية فئة 100 دولار) تستخدم لطباعة العملات المقلدة ونماذج وثائق زواج، و(طابعة ألوان والأدوات المستخدمة في الطباعة - 3 وثائق زواج على بياض بها صور أشخاص - 2 هاتف محمول)، و(89 ألف دولار فئة 100 دولار "مقلدة" - 194 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة").

وبمواجهته اعترف بالنصب على راغبي تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.