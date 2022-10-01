أسامة الشندويلى يكتب: رسائل إلى رؤساء شركات التأمين فى مصر

فى إطار التوجه الذى تسير فيه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعديل التشريعات الخاصة التى تعمل على تقديم تحفيزات جديدة تسهم فى دعم مناخ الاستثمار فى مصر، ومنها قطاع التأمين المصرى الذى ما زال يواجه أزمة قلة الوعى التأمينى لدى السوق الكبرى فى المنطقة، حيث تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون نسمة.

لا شك أن صناعة التأمين من الصناعات المهمة التى تدخل فى جميع المجالات الاقتصادية، وتتعامل مع المواطن معاملة مباشرة من خلال التأمين على الحياة أو الممتلكات، على سبيل المثال فإن التأمين يزيل الخطر الذى قد يتعرض له الشخص سواء فى نفسه أو ممتلكاته، ومع التقدم التكنولوجى السريع أصبحت إمكانية الترويج الأمثل لصناعة التأمين وطريقة تسعيره تصل إلى المواطن بصورة سريعة.

كما أن إمكانية دخول شركات جديدة للقطاع ستسمح بوجود منتجات جديدة، مع العمل على زيادة الحصة السوقية الموجودة فى صناعة التأمين، وهذا لن يتم إلا إذا كانت هناك حوافز مهمة للاستثمار فى نشاط التأمين، عبر وجود التأمين بصفة إجبارية فى الأنشطة أو التعاملات التى تحتاج إلى ذلك.

وأرى أن الاتحاد المصرى للتأمين، برئاسة أ. علاء الزهيرى، والدكتور طارق سيف، الأمين العام، ينفذ خطة استراتيجية مهمة لتطوير الصناعة، وزيادة الوعى التأمينى وفتح فرصة استثمارية وتبادل خبرات وتعاون مثمر بين الشركات المصرية والأجنبية، عبر الملتقيات والمؤتمرات والفعاليات المهمة، التى ينظمها الاتحاد المصرى للتأمين، مما جعله محط أنظار الجميع خلال الفترة الحالية، وأصبح هناك إقبال شديد لحضور الفعاليات الخاصة التى ينظمها الاتحاد المصرى للتأمين.

كما أننا كمهتمين بقطاع التأمين ننتظر وجود حملة ترويجية كبرى لمنتجات شركات التأمين التى تصل إلى المواطن البسيط، كما فعلها الاتحاد من قبل، تشمل جملًا بسيطة وطريقة سهلة تصل إلى المواطن فى الشارع، سواء فى التليفزيون والراديو أو الصحف والمواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، بحيث تصل إلى المواطن أينما كان.

كما أرى أنه لا بد من وجود تعاون مثمر من جميع رؤساء الشركات العاملة فى السوق حول أهمية وزيادة الوعى التأمينى فى مصر، عبر تكثيف البيانات الإعلامية واللقاءات الصحفية والحملات الإعلانية للمنتجات، مما يسهم فى زيادة الإقبال على المنتجات التأمينية، مع العمل على وجود مسابقة خاصة وتحفيز للإعلام من أجل أن يكون هناك برامج، سواء فى التليفزيون أو السوشيال ميديا متخصصة، وتكثيف المقالات الصحفية فى إلقاء الضوء على قطاع التأمين فى مصر.

وأرى أن الاتحاد المصرى للتأمين يسعى دائمًا، عبر ما يمتلك من أدوات، فى زيادة الوعى التأمينى عبر نشراته الأسبوعية، التى يتم نشرها فى الصحف والمواقع الإلكترونية بخلاف ما يقدمه من فعاليات ومؤتمرات ناجحة دائمًا ما تنجح فى زيادة الإقبال على التعامل مع قطاع التأمين.

وتمثل الرسالة الأولى: ماذا تحتاجون لزيادة الحصة السوقية لصناعة التأمين فى مصر؟

الرسالة الثانية: لماذا لا يكون هناك تعاون مثمر وفعال لزيادة الوعى التأمينى بصورة أكبر مما هى موجودة حاليًا؟

ماذا تحتاجون كممثلين للاستثمارات الموجودة فى قطاع التأمين من أجل زيادة الناتج القومى للقطاع؟

ما المحفزات المطلوبة لزيادة الاستثمار فى قطاع التأمين؟

ولا شك أن صدور قانون التأمين الموحد سيساعد فى تطور قطاع التأمين وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى ليتجاوز حدود الـ١٪ خلال الخمس سنوات المقبلة، وفقًا لخطة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك من خلال مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى نحو ١٠٠ مليار جنيه بحلول عام ٢٠٢٦، مقارنة بنحو ٤٧.٥ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢١، كما تستهدف الخطة الاستراتيجية رفع الاستثمارات لتصل إلى ٢٠٠ مليار جنيه بحلول عام ٢٠٢٦، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى ١٥٠ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٦.

واشتملت عضوية الاتحاد المصرى للتأمين على الأعضاء المنتدبين للشركات الأعضاء، وجميعهم كوادر مميزة قادرون على تطوير صناعة التأمين وتحقيق حلم ١٠٠ مليار جنيه أقساطًا، وزيادة الناتج القومى لصناعة التأمين من خلال وجود التشريعات الجديدة التى تدعم الصناعة والمحفزات التى تؤدى إلى ذلك من جانب الحكومة.

وتتمثل قيادات سوق التأمين فى كل من علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة جى آى جى للتأمين- مصر، وعمر جودة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، والدكتور أحمد عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، والمهندس خالد عبدالصادق، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، ومحمد حسن فرغلى، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، وهيثم أحمد طاهر، العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، وأيمن قنديل، العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمين- مصر وشركة أكسا لتأمينات الحياة- مصر.

وكذلك محمد مهران، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين- مصر، وأحمد حسن درويش، العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين، ومحمد عبدالمولى، العضو المنتدب لبيت التأمين المصرى السعودى «سلامة»، وحسام علما، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى، ومصطفى صلاح، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، ومصطفى أبوالعزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، وأحمد مرسى، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى شركة مصر للتأمين التكافلى- مصر، وإيهاب العوضى، العضو المنتدب شركة تشب للتأمين- مصر، والدكتور عادل موسى، العضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين، وأيمن حجازى، رئيس مجلس الإدارة شركة أليانز لتأمينات الحياة- مصر، وربيع عبدالخالق، العضو المنتدب شركة جى آى جى مصر للتأمين التكافلى-حياة، ومحمود حنفى، العضو المنتدب للشركة اللبنانية السويسرية تكافل مصر، وعادل فطورى، العضو المنتدب شركة وثاق للتأمين التكافلى- مصر، وعلى السيسى، العضو المنتدب شركة أروب للتأمين على الحياة، ومحمد بازى العضو المنتدب لشركة بوبا إيجيبت للتأمين، وجوزيف بجانى، العضو المنتدب لشركة إيه آى جى إيجيبت للتأمين.

وتنتظر شركة مصر لتأمينات الحياة تكافلى، والتى عينت عبير صالح عضوًا منتدبًا تنفيذيًا بها موافقة هيئة الرقابة المالية.

إمام محمد إمام بدر، رئيس مجلس الإدارة شركة إسكان للتأمين، بشار الحلبى، العضو المنتدب شركة أروب لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، وسهيل على، العضو المنتدب لشركة طوكيو مارين مصر فاملى تكافل، هشام رمضان العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، وعاطف الزيبق العضو المنتدب شركة الدلتا لتأمينات الحياة، وشريف عزازى العضو المنتدب الشركة المصرية الإماراتية تكافل حياة- سلامة.

ورِماح أسعد، العضو المنتدب شركة ثروة لتأمينات الحياة، وأحمد خليفة، العضو المنتدب شركة ثروة للتأمين، وحسين عطا الله، العضو المنتدب الشركة الوطنية للتأمين عالية حلمى العضو المنتدب شركة مدى للتأمين.

وهشام أبوأيوب، العضو المنتدب شركة وفاء لتأمينات الحياة، تسوشى ياما كاجى العضو المنتدب شركة طوكيو مارين مصر جنيرال تكافل، ومحمد عبدالرسول، العضو المنتدب شركة أورينت للتأمين التكافلى- مصر.