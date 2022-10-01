الشتاء قادم.. «الدستور نيوز ليتر 212»

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ212 من «الدستور Newsletter» والذي اخترنا لها عنوان "الشتاء قادم" (winter is coming) كما يقولها الأجانب تعبيرًا عن مخاوفهم من أزمات الشتاء، ونكشف فيه "كيف استعدت الحكومة لمواجهة تداعيات الموسم الصعب؟"

واطمأن مجلس الوزراء والمحافظات كذلك على مدى الجاهزية لمجابهة نوات موسم الشتاء المقبل، حيث تمت مراجعة كل المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، والحرص على تشغيل عدد من المعدات ومدى كفاءة العاملين على تلك المعدات، موجهًا بالاستعداد الدائم مع أي طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.

إلى ذلك، قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن قرار المواعيد الشتوية يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة).

تفاصيل:

https://www.dostor.org/4189709

https://bit.ly/3SLQxLn

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مهمة هيوستن.. كواليس استرداد تابوت فرعوني من العصور الفرعونية القديمة

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تسلم السفير حسام القاويش القنصل العام المصري في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، غطاء تابوت من العصور المصرية القديمة والذي تم تهريبه من مصر بطريقة غير شرعية.

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https://www.dostor.org/4189128

ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟

الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.. ما قصتها؟

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر 2022- 2026 وذلك برئاسة السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، والجهات الأعضاء باللجنة الوطنية التنسيقية من الوزارات والهيئات والمجلس القومية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى حضور ممثلي المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والسفارات الأجنبية في القاهرة.

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https://www.dostor.org/4189613

هذا ما فعله رئيس منظمة الهيدروجين الأخضر GH2 فى مصر

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وJonas Moberg الرئيس التنفيذي لمنظمة الهيدروجين الأخضر GH2 إحدى الشركات الرائدة في توسيع نطاق عمل مجموعة من التقنيات النظيفة لإزالة الكربون وإحدى الجهات المؤسسة للتحالف الإفريقي للهيدروجين الذي أنشئ عام 2021، التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومناقشة دعم استراتيجية مصر للهيدروجين الأخضر وكذا المشروعات والاستثمارات في هذا المجال لخلق المزيد من الزخم العالمي لـCOP 27، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه مصر للتوسع في مجالات الهيدروجين الأخضر.

تفاصيل:

https://studio.dostor.org/159074

ما الذى ينتظره المصريون من المؤتمر الاقتصادي المقبل؟

كما أكد رئيس الوزراء أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي تقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، والذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.

https://www.dostor.org/4187840

https://www.dostor.org/4178923

فيديو الأسبوع؟

يرشح لكم فريق النشرة فيديو من موقع "الدستور" بعنوان "«عطيات» أميّة حفظت القرآن وتقرأ الجرائد.. شهدت الملكية وعاصرت جميع رؤساء مصر.. وفقدت أبناءها الـ٦

https://www.youtube.com/watch?v=RBqGeNaBqLI