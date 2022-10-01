السبت 01 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لمحاسب لاتجاره بالمواد المخدرة بالعبور

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار هاني مطاوع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد نصر، وأحمد شحاتة ومحمد سعد الدين، بأمانة سر ماهر الشوبري، بحبس محاسب بشركة مقاولات بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 آلاف جنيه، لاحرازه مخدر الترامادول بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 

وكان المستشار أمجد المنوفي  المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية ، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" لمحاكمة المتهم، "محمد.أ.ط" 30 سنة محاسب بشركة مقاولات، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، في القضية رقم 4850 لسنة 2022 جنايات مركز العبور، والمقيدة برقم 1513 لسنة 2022 كلي جنوب بنها. 

بدأت الواقعة يوم 2022/5/21، بدائرة قسم العبور، محافظة القليوبية، حين أبصر نقيب ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، المتهم ممسكا كيس بلاستيكي فأجري عملية بيع وشراء معه فقدم له الأخير علبه بها 10 أقراص لجوهر الترامادول المخدر وانتزعها منه وبفحص الكيس عثر علي 17 علبه تحوي كل منهم 10 أقراص لذات المخدر، بالإضافة إلي مبلغ من المال وهاتف محمول. 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة والهاتف الجوال لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

جنايات شبرا الخيمة حبس محاسب بشركة مقاولات جنوب بنها الكلية استئناف طنطا

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