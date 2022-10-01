ضبط 415 قضية بيع بأزيد من السعر فى حملة مكبرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتم ضبط (415) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات (54 طنًا "أسمنت" - 66٫050 طنًا "دقيق أبيض – خل طعام – سكر – أرز – زيت – مسلى- لحوم- شيكولاتة - أعلاف" – 1600 لتر "زيت سيارات" – 18975 عبوة سجائر)، وكذا (710) قضايا في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية دقيق مدعم "تصرف" – 91 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 88 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 64 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 53 قضية توقف عن الإنتاج – 400 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (6٫450 طن دقيق بلدي مدعم).