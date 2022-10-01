«الداخلية» تضبط 1534 قضية تموينية فى خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط (1534) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (2) قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات (7,900 طن "أرز أبيض، مكرونة، زيت طعام، شعرية").

وضبط (26) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (11٫650 طن "سكر – أرز – أسمدة" مدعمة – 168 بطاقة تموينية ذكية – 540 إسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات بلغت (155٫050 طن – 18975 عبوة سجائر – 168 بطاقة تموينية ذكية – 540 إسطوانة بوتاجاز – 1600 لتر "زيت سيارات").