كيفية الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي.. والأوراق المطلوبة

يكثف آلاف المعلمون البحث عن نتيجة التقدم لمسابقة 30 ألف معلم خلال هذه الأيام، حيث تحظى موعد ظهور نتيجة مسابقة التربية والتعليم باهتمام كبير لدى المعلمين في الوقت الحالي، حيث يتحرون عبر محركات البحث عن طريقة الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي، لكى يطمئنوا أكثر من ذلك ويهدأ بالهم ويلتحقوا بالوظيفة الجديدة التي أعلنت عنها الدولة في الفترة الأخيرة لسد عجز نقص المدرسين.

موعد انتهاء اختبارات وزارة التربية والتعليم في مسابقة الـ 30 ألف معلم

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء الماضي الموافق 27 سبتمبر 2022، من الاختبارات المخصصة للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم التي تعقدها الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

نتيجة مسابقة التربية والتعليم 30 ألف معلم

وننشر في السطور الأتية، رابط موقع بوابة الوظائف الحكومية، وكيفية الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي في السطور التالية، لكى يطمئن جميع المعلمين الذين قدموا في المسابقة حتى يجهزون أوراقهم للالتحاق بالوظيفة الجديدة بعد ظهور نتيجة مسابقة الـ 30 ألف معلم.

يمكن للمعلمين الدخول على رابط بوابة الوظائف الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي فور ظهورها مباشرة دون حدوث أية مشكلات من هـــنـــا.

كيفية الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي

أما الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي يتساءل عدد كبير من المعلمين عنها طوال الوقت بعد دخولهم على بوابة الوظائف الحكومية، حيث جاءت خطوات الاستعلام على النحو التالي:

في البداية، يجب على المعلمين الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية، وبعد ذلك يجب كتابة الرقم القومي الخاص بالمعلم، ولابد من تحديد الطلب، وأخيرًا يجب على المعلم الضغط على عبارة استلم وستظهر مباشرة فور إعلانها.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022

هناك عدد كبير من المعلمين يبحثون عن المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 30 ألف معلم حتى يجهزون أوراقهم للتقديم، حيث جاءت المستندات المطلوبة كالتالي:

الأوراق الخاصة بالتقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022