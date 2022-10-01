السيدة انتصار السيسى: الدولة حريصة على الاهتمام بكبار السن ورعاية مصالحهم

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن تقديرها واعتزازها بكبار السن، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بهم.

وقالت قرينة رئيس الجمهورية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في اليوم العالمي لكبار السن، أعرب عن عظيم تقديري واعتزازي لآبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال التي سبقتنا وقدمت لنا الكثير من العطاء».

وأضافت: «لذا يأتي هذا اليوم لنؤكد على ضرورة الاهتمام بكبار السن، ورعاية مصالحهم وتعزيز فرص تواجدهم ومشاركتهم في المجتمع، وهو ما تقوم به الدولة المصرية على أكمل وجه ضمن برامجها المختلفة».

واليوم العالمي لكبار السن، هو أحد أعياد الأمم المتحدة ومناسبة سنوية عالمية يتم إحياؤها في 1 أكتوبر من كل عام.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في 14 ديسمبر 1990، باعتبار يوم 1 أكتوبر بمثابة اليوم العالمي للمسنين. وكان أول احتفال لليوم العالمي للمسنين بتاريخ 1 أكتوبر 1991، أي في السنة التي تليها مباشرةً.

ويجري الاحتفال باليوم العالمي للمسنين؛ لرفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، كالهرم وإساءة معاملة كبار السن، كما أنه أيضا يوم للاحتفال بما أنجزه كبار السن للمجتمع.