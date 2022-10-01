السبت 01 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«شقراء».. فيلم لاستغلال مارلين مونرو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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حالة من الجدل آثارها فيلم “بلوند“ الشقراء الذي أطلقته منصة “نيتفلكس” الأيام الماضية، والذي تدور أحداثه حول النجمة العالمية الراحلة مارلين مونورو، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ووفقًا لموقع cosmopolitan أصدر تقريرًا حول مدى استغلال مارلين من خلال هذا العمل، وقراءة في الفيلم خلال السطور التالية:

تعرضت مارلين لعدد من  الإهانات  خلال 36 عامًا تشمل مآسي عائلتها، غياب الأب، سوء معاملة الأم، الوقت في دار للأيتام  نوبات الفقر، أدوار الفيلم التي لا تستحق، الإهانات حول ذكاءها، مكافحة مع المرض العقلي، ومشاكل تعاطي المخدرات والاعتداء الجنسي، واهتمام المعجبين النهمين، مما أعطى مادة خصبة للمخرجين والمؤلفين وأصبحت حياتها وسيلة ترفيهية لاستغلالها.

ونظرًا لأن صناعة الأفلام تسعى دائمًا إلى ما هو مغري من الموضوعات استغلت قصتها في عمل فيلم عن حياتها يركز فقط على مثل هذه الأمور، حيث يذهب فيلم “Blonde” في عملية مسح أكثر شمولاً للسيرة الذاتية - تستغرق ما يقرب من ثلاث ساعات - تتبنى مسارًا مألوفًا بشكل قاتم يبدأ بطفولة مونرو التعيسة، وتعيد النظر في شهرتها المبهرة ولكن المشحونة بالتدريج وعلاقاتها المسيئة المحبطة، وقضاياها الصحية التي لا تعد ولا تحصى، ودوامة الانحدار الكارثي.

بعد مقدمة موجزة تقدم مارلين في ذروة شهرتها، يعود الفيلم إلى الفتاة الصغيرة الحزينة والوحيدة، مع أم عزباء مرعبة وغير مستقرة عقليًا، بعد ذلك تتعرض للاغتصاب من قبل رجل، يُدعى السيد Z.

الفيلم  مأخوذ عن قصة جويس كارول أوتس الضخمة لعام 2000 (النسخة الأصلية المكونة من 738 صفحة) وهي رواية خيالية عن حياة مونرو في الرواية ، استمد أوتس من السجل التاريخي ولكنه يلعب بالحقائق من أجل المال والشهرة.

لا يبدو أن كاتب ومخرج "بلوند" أندرو دومينيك قد قرأ هذا الجزء عن مونرو إن كتابه نورما جين - وإبداعاتها الفاتنة والمزعجة، مارلين مونرو - ليسوا أكثر من مجرد ضحية مع مرور السنين وحتى مع نمو شهرتها، تتعرض لسوء المعاملة مرارًا وتكرارًا ، حتى من قبل أولئك الذين يدعون أنهم يحبونها.

كل ما ينقص هذه الصورة هو الحديث عن شخصية مونرو وحياتها الداخلية وذكائها ومثابرتها ،اهتمامها، ومعرفتها بالسياسة العمل الذي قدمته كممثلة والعمق الحقيقي لطموحاتها المهنية. 

مارلين مونرو الاعتداء الجنسي سوء معاملة الأم مدى استغلال مارلين دوامة الانحدار الكارثي جويس كارول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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