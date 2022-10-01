السبت 01 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية بالطرق والميادين الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية
ads

سادت حالة من الهدوء على بعض الطرق والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم السبت؛ لتشكل حالة من السيولة المرورية في حركة السيارات بجميع الشوارع والميادين الرئيسية، وسط تواجد رجال الأمن في الشوارع والميادين.

وظهرت  حالة الانسيابية في الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة، وسيولة مرورية على بعض المناطق بالمحافظة، ومنها ميدان التحرير ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد، وسط حالة من الانسيابية والسهولة في سير السيارات والحركة المرورية.

بينما انتظمت حركة المرور بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السير بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مُرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح

فيما شهد شارع فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة زحامًا مروريًا، بالإضافة إلى محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر، وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان.

الطرق والميادين القاهرة والجيزة السيولة المرورية رجال الامن مدينة نصر وسط القاهرة سير السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2022 

إطلاق البوستر الدعائى الأول لمسلسل «الضاحك الباكى» تمهيدًا لعرضه

لجنة التخطيط تحسم مصير الراحلين مع كولر.. وتتحفظ على مصير الثنائى زياد طارق ومصطفى سعد

وزير التعليم العالى: مصر على أعتاب مرحلة جديدة من إنشاء جامعات دولية

السيدة انتصار السيسى: الدولة حريصة على الاهتمام بكبار السن ورعاية مصالحهم

«التعليم» تكشف تفاصيل إجراء المشروعات البحثية لطلاب المدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الإعجاز المصرى فى أكتوبر كما وصفه الإسرائيليون عام 1974 (1)

صفاء النجار

«الحرب فى الشرق».. أن تكتب ليحيا العالم

د.كريمة الحفناوى

الثقافة والهوية الوطنية

ماجد حبته

أفضل محتوى درامى عربى

مؤمن المحمدي

الهداف التاريخى

نبيل عبدالفتاح

فن السياسة المبدعة فى إدارة العمل الثقافى

فهمي عبدالسلام

مذكرات روز اليوسف.. امرأة ضد الأغلبية

د. محمد عفيفي

إيران وشرق البحر المتوسط

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا: أعمال العدوان الإسرائيلى فى فلسطين وبلادنا جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولى

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«مزدوجو الجنسية».. إسرائيل تحذر مواطنيها من تجنيدهم فى الجيش الروسى