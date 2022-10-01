سيولة مرورية بالطرق والميادين الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة

سادت حالة من الهدوء على بعض الطرق والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم السبت؛ لتشكل حالة من السيولة المرورية في حركة السيارات بجميع الشوارع والميادين الرئيسية، وسط تواجد رجال الأمن في الشوارع والميادين.

وظهرت حالة الانسيابية في الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة، وسيولة مرورية على بعض المناطق بالمحافظة، ومنها ميدان التحرير ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد، وسط حالة من الانسيابية والسهولة في سير السيارات والحركة المرورية.

بينما انتظمت حركة المرور بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السير بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مُرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح

فيما شهد شارع فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة زحامًا مروريًا، بالإضافة إلى محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر، وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان.