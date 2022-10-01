يوم القهوة العالمي 2022: كل ما تحتاج معرفته حول مشروبك المفضل

تم تخصيص اليوم 1 من أكتوبر لليوم الدولي لمشروب القهوة، حيث يتم تسليط الضوء على أهمية كل المزارعين الذين تعتمد سبل معيشتهم على زراعة البن، حيث يهدف اليوم إلى خلق وعي بفوائد القهوة التى لا حصر لها، ولا غنى عنها في تاريخ البشرية.

ووفقًا لموقع news18 قررت منظمة القهوة الدولية الاحتفال باليوم العالمي للقهوة في الأول من أكتوبر في عام 2015، تم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في ميلانو، وتنتج البرازيل أكبر كمية من القهوة في العالم.

تعتبر القهوة من بين المشروبات القليلة التي يمكن تقديمها ساخنة وباردة، كما أن دولة هولندا لديها أعلى استهلاك للقهوة، تليها فنلندا والسويد، يستهلك سكان هولندا أكبر قدر من القهوة للفرد بوزن ضخم يبلغ 8.3 كجم.

حبوب القهوة ليست في الواقع حبة، ولكنها بذرة توجد داخل كرز القهوة، وتعد كلمة قهوة مشتقة من الكلمة العربية "قهوة" التي تشير إلى نوع من النبيذ، ثم جاء العثمانيون الأتراك الذين استخدموا كلمة "kahve"، تبع ذلك الكلمة الهولندية "koffie".

اشتُق الاسم الإنجليزي المشهور الآن في عام 1582.

القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات المحبوبة والأكثر استهلاكًا في العالم، كما أنها تطيل القهوة حياتك لأنها مليئة بمضادات الأكسدة، ولكن إذا أضفنا الكريمة والسكر، ستتأثر القيمة الغذائية.

هناك نوعان أساسيان من القهوة: أرابيكا وروبوستا، يقوم المزارعون في الغالب بزراعة أنواع أرابيكا، الصنف الأقل شعبية Robusta مذاق أكثر قليلاً ويحتوي أيضًا على المزيد من الكافيين، كلاهما له مذاق وفوائد مميزة.

تعني كلمة Espresso مضغوطة باللغة الإيطالية وهي قصيدة لطريقة صنع قهوة الإسبريسو، أي بدفع الماء المغلي من خلال ضغط القهوة المطحونة، لا تعني القهوة منزوعة الكافيين أنها خالية من الكافيين ولا تحتوي على مادة الكافيين، وإن كانت بكمية أقل من القهوة العادي.