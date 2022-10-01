السبت 01 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تحتج على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي
ads

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن طوكيو قدمت احتجاجا لكوريا الشمالية بعد عملية جديدة لإطلاق صواريخ باليستية من قبل بيونغ يانغ.

 

وقال نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو خلال مؤتمر صحفي، صباح السبت بالتوقيت المحلي، إن الوزارة تعتقد أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين.

 

وأضاف أن الصاروخين قطعا مسافة ما بين 350 و400 كلم، ووصلا إلى ارتفاع أقصاه 50 كلم.

 

وأكد أنه "عبر القنوات الدبلوماسية وجهنا احتجاجا إلى كوريا الشمالية بشأن إطلاق الصاروخين".

 

وأشار إلى أن كوريا الشمالية نفذت 4 عمليات لإطلاق الصواريخ خلال أسبوع واحد لأول مرة، مضيفا أن ذلك "يشكل خطرا على أمن البلاد والمنطقة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

سوريا: أعمال العدوان الإسرائيلى فى فلسطين وبلادنا جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولى

واجهة القنصلية الروسية فى نيويورك تتعرض للتخريب

مواعيد الدراسة في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2022-2023

اليوم.. بدء صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصرف الآلى

صندوق النقد يحذر من أزمة الغذاء العالمية

اليابان تحتج على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

«الحرب فى الشرق».. أن تكتب ليحيا العالم

د.كريمة الحفناوى

الثقافة والهوية الوطنية

ماجد حبته

أفضل محتوى درامى عربى

مؤمن المحمدي

الهداف التاريخى

نبيل عبدالفتاح

فن السياسة المبدعة فى إدارة العمل الثقافى

فهمي عبدالسلام

مذكرات روز اليوسف.. امرأة ضد الأغلبية

د. محمد عفيفي

إيران وشرق البحر المتوسط

ماجد حبته

أمريكا تحارب الجوع!

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

«مزدوجو الجنسية».. إسرائيل تحذر مواطنيها من تجنيدهم فى الجيش الروسى

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر