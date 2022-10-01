السبت 01 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: أى تحقيق حول تخريب خط الغاز نورد ستريم بدون روسيا سيثير الشكوك

تخريب خط الغاز نورد
تخريب خط الغاز نورد ستريم
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قال الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن بإمكان روسيا وألمانيا والدنمارك والسويد إجراء تحقيق في التخريب الذي طال خطوط نورد ستريم لنقل الغاز.

 

وقال نيبينزيا للصحفيين في نيويورك إن أي تحقيق بدون روسيا سيثير الشكوك حول موضوعيته.

 

وتابع "أي تحقيق يتم إجراؤه لا يمكن أن يتم بدون مشاركة روسيا. ولأن روسيا هي صاحبة خط الأنابيب، فإنها الطرف الأكثر اهتماما بالتحقيق.

 

وردا على سؤال حول من هي الجهة التي ستجري التحقيق، أوضح نيبينزيا: "من الواضح أن الدول التي حدث التخريب في مياهها الإقليمية، وهما الدنمارك والسويد. وروسيا هي صاحبة خط أنابيب الغاز والأكثر اهتماما، وألمانيا، المستفيد الرئيسي من خطوط الأنابيب هذه".

 

وفي حديثه عما إذا كان ينبغي إجراء تحقيق تحت رعاية الأمم المتحدة ، قال نيبينزيا: "لا أعتقد ذلك. لا أعتقد أن للأمم المتحدة أي علاقة بهذا الأمر".

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