السبت 01 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن.. الأمن العام يحيل أحد عناصره للمحاكمة فى قضية اعتداء جنسى على سيدة أجنبية

اعتداء جنسي
اعتداء جنسي
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ادعت سيدة أجنبية تعرضها لاعتداء جنسي من قبل رجل أمن في الأردن، وتقدمت بشكوى.

 

وأفادت السلطات الأردنية بأن القضية قيد التحقيق لدى القضاء، وأوقف الشرطي منذ لحظة الشكوى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه لدى محكمة الشرطة.

 

وأوضح الناطق باسم مديرية الأمن العام تفاصيل ما تم تداوله بشأن تعرض سيدة من جنسية أجنبية لاعتداء جنسي من قبل أحد مرتبات الأمن العام.

 

وأكد المتحدث أنه وقبل أيام تقدمت سيدة من جنسية أجنبية بشكوى حول تعرضها لاعتداء جنسي من قبل أحد مرتبات الامن العام في العاصمة.

 

وصرح بأنه ومنذ لحظة الشكوى بدأ التحقيق وسماع أقوال الأطراف وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحق المتحرش بعد أن تم إحالة القضية لمحكمة الشرطة.

 

ولم تكشف السلطات عن جنسية السيدة التي تقدمت بالشكوى.

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وائل لطفي

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