ضبط مسجل خطر بحوزته 11 طربة حشيش و500 جرام هيروين فى الغربية

نجح رجال البحث الجنائي، في مركز بسيون بمديرية أمن الغربية، في القبض على مسجل شقي خطر وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد أمير نور الدين رئيس مباحث مركز بسيون، من ضبط مسجل شقي خطر مقيم قرية كفر جعفر، وبحوزته نصف كيلو هيروين و11 طربة حشيش و100 قرص مخدر بقصد الاتجار.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.