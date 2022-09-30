الجمعة 30 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجل خطر بحوزته 11 طربة حشيش و500 جرام هيروين فى الغربية

حشيش
حشيش
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نجح رجال البحث الجنائي، في مركز بسيون بمديرية أمن الغربية، في القبض على مسجل شقي خطر وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد أمير نور الدين رئيس مباحث مركز بسيون، من ضبط مسجل شقي خطر مقيم قرية كفر جعفر، وبحوزته نصف كيلو هيروين و11 طربة حشيش و100 قرص مخدر بقصد الاتجار.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

التحفظ على المضبوطات اللواء ياسر عبد الحميد اللواء محمد عمار بمديرية أمن الغربية قرص مخدر مديرية أمن الغربية

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