الجمعة 30 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

530 مليون جنيه لتنفيذ محطة رفع المياه فى مدينة بدر

محطة رفع المياه
محطة رفع المياه
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قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إنه جارٍ تنفيذ مشروع محطة رفع المياه رقم «٤»، وخط المياه الناقل قطر ١٦٠٠ ملى، بهدف إمداد المدينة بما تحتاجه من المياه، نظرًا لزيادة أعداد المقيمين فى المدينة ومعدلات التنمية بها، ولتغذية المناطق الجديدة هناك.

وأضاف «مندور» لـ«الدستور»: «التكلفة الاستثمارية لتنفيذ محطة المياه وخط المياه الناقل تصل إلى ٥٣٠ مليون جنيه، وتم بالفعل تنفيذ ٥٠٪ من أعمال المحطة والخط».

وأوضح أن محطة المياه تتضمن تنفيذ ٦ طلمبات، قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لترًا/ ثانية، بهدف تحقيق انتظام ضغوط المياه فى المناطق الجديدة، كما أنها تحتوى على خزانين أرضيين سعة الواحد ١٠٠٠٠ متر مكعب، ومبنى لعنبر الطلمبات، ومولد، وخزان وقود، ومبانٍ للورشة والمخزن، ومبان إدارية، وعنبر الكلور، ومبنى المسجد، وبركة للفائض، وتوفر متوسطًا ١٧٩ ألفًا و٧١٢ مترًا مكعبًا من المياه/ يوم، وخط طرد بطول ٦.٥ كم بقطر ١٦٠٠ مم.

ووجه رئيس الجهاز بدفع الأعمال فى المشروع، لتحقيق أسرع استفادة لقاطنى المناطق الحديثة فى المدينة، مشيرًا إلى الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة محطات المياه والصرف الصحى والإسكان، لتسليمها لحاجزيها، وتوفير كل الخدمات للسكان من محال تجارية ومستشفيات وصيدليات وغيرها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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