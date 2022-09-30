الجمعة 30 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المدير التنفيذى لـ«أسبك»: «COP 27» فرصة للترويج الاستثمارى لـ«مشروعات الطاقة الخضراء» فى مصر

المهندس محمد حبى،
المهندس محمد حبى، المدير التنفيذى لشركة «أسبك»
ads

شدد المهندس محمد حبى، المدير التنفيذى لشركة «أسبك» للاستشارات الهندسية والبيئية والمقاولات، على أهمية استضافة مصر مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 27»، المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، واصفًا توقيته بالمهم والمناسب جدًا.

وقال «حبى»، لـ«الدستور»: «عقد المؤتمر فى هذا التوقيت مهم للغاية، فى ظل ما يعانيه العالم من تغيرات مناخية كبيرة، وبروز قضايا على الساحة الدولية، مثل تقليل الانبعاثات الحرارية، وخفض ثانى أكسيد الكربون، والأمن الغذائى والمياه، كما أنه يمكن المسئولين من عرض قضايا ومشكلات القارة الإفريقية».

وأضاف: «هناك العديد من المكاسب الاقتصادية ستعود على مصر من استضافة مؤتمر المناخ، أهمها جذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة فى مجالات حماية البيئة والاقتصاد الأخضر والترويج السياحى والاستثمارى لمصر، وعرض جهودها فى الإصلاح الاقتصادى، وكذلك استراتيجيتها للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، والمشروعات القومية المنتشرة فى ربوعها، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة».

ورأى أن مؤتمر المناخ فرصة للترويج لمدينة شرم الشيخ كواحدة من الوجهات السياحية المميزة فى مصر، إلى جانب عقد شراكات واتفاقيات مع دول العالم ومؤسسات عالمية، وتكريس الدور الرائد لمصر فى ملف العمل المناخى، مطالبًا بحملة إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بالمؤتمر، ومكاسب مصر منه.

وأشاد بالاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لملف التغيرات المناخية وحماية البيئة، مشيرًا إلى ترؤس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثانى للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر مؤتمر «COP 27»، الذى شدد خلاله على ضرورة خروج المؤتمر بالصورة التى تعكس للعالم جهود مصر فى دعم قضايا تغير المناخ، ودورها مع المجتمع الدولى فى مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.

وفيما يتعلق بنشاط شركته «أسبك»، كشف عن تنفيذها العديد من مشروعات الإغلاق الآمن لمدافن النفايات للحد من الانبعاثات الكربونية، فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية، منها مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام، إلى جانب إنشاء مدفن نفايات بلدية صحية فى إدفو محافظة اسوان وكذلك مشروعات مماثلة بالمملكة العربية السعودية، مثل مدافن النفايات البلدية فى كل من جدة والرياض والأحساء والدمام، والتى تسعى لتسجيلها لدى الأمم المتحدة وضمن الاتفاقيات الخاصة بالحد من التغيرات المناخية، فضلًا عن دورها فى إضافة عوائد نقدية أجنبية للاقتصاد المصرى وتوفير مصادر للطاقة المتجددة باستخدام الغاز الحيوى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

رئيس شعبة مدني: المهندسون سطروا علامات مضيئة لرفع مستوى المعيشة لأهلنا

نقيب المهندسين: نشارك في الحوار الوطني بكل فاعلية ونؤكد أهميته

«جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء» تنتهي من تنفيذ 7 دورات للعاملين في الشركة

«الزراعة» تنظم دورة لوفد 4 دول عربية على تحسين سلالات الماشية

بـ120 سيارة.. أبناء مطروح يبحثون عن 3 أشخاص فُقدوا فى الصحراء (صور)

نجم الإسماعيلى يشتبك مع حسنـى عبدربه ويغادر المعسكر لهذا السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

«الحرب فى الشرق».. أن تكتب ليحيا العالم

د.كريمة الحفناوى

الثقافة والهوية الوطنية

ماجد حبته

أفضل محتوى درامى عربى

مؤمن المحمدي

الهداف التاريخى

نبيل عبدالفتاح

فن السياسة المبدعة فى إدارة العمل الثقافى

فهمي عبدالسلام

مذكرات روز اليوسف.. امرأة ضد الأغلبية

د. محمد عفيفي

إيران وشرق البحر المتوسط

ماجد حبته

أمريكا تحارب الجوع!

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

«مزدوجو الجنسية».. إسرائيل تحذر مواطنيها من تجنيدهم فى الجيش الروسى

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر