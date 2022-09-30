الجمعة 30 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: اتهامات بوتين بتخريب خط نورد ستريم تضليل فاضح

بلينكن
بلينكن
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رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب بالوقوف وراء الانفجارات التي تعرض لها خط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز، متحدثا عن «تضليل فاضح».

وقال «بلينكن» في مؤتمر صحفي: «ليس لدي ما أقوله حول هذه المزاعم العبثية للرئيس بوتين لجهة أننا أو شركاءنا الحلفاء مسؤولون في أي حال من الأحوال عن هذا الأمر».

واعتبرت دول غربية أن تسرب الغاز من خطّي أنابيب نورد ستريم 1 و2 هو نتيجة أعمال تخريبية، لكن بلينكن قال إن هوية مرتكبها غير واضحة.

وأضاف: «سنصل إلى حقيقة ما حدث، وسنشارك هذه المعلومة عند حصولنا عليها، لكنني لا أريد أن أستبق التحقيق».

اتهام بوتين

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق إن واقعة التخريب غير المسبوق في خطي نورد ستريم للغاز الطبيعي يعتبر من أعمال الإرهاب الدولي.

 

أنتوني بلينكن أنابيب نورد ستريم تخريب اتهامات بوتين ​روسيا

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وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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