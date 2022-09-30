نزل للاستحمام فجرفه التيار.. مصرع شاب فى إحدى الترع بكفر الزيات

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، عقب أن لقى مصرعه غرقًا في إحدى الترع المارة أمام قرية الدلجمون بكفر الزيات، خلال قيامه بالاستحمام في المياه، بعد جرفه التيار لعدم إجادته للسباحة.

وتم انتشال الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق شاب في ترعة الباجورية.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف وقوات الإنقاذ النهري وتبين أثناء نزول شاب يدعى "ن. م" في العقد الثالث من العمر ومعه الحصان الخاص به فجرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة والحصان النافق، ونقله للمشرحة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.