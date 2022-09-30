الجمعة 30 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نزل للاستحمام فجرفه التيار.. مصرع شاب فى إحدى الترع بكفر الزيات

جثة
جثة
ads

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، عقب أن لقى مصرعه غرقًا في إحدى الترع المارة أمام قرية الدلجمون بكفر الزيات، خلال قيامه بالاستحمام في المياه، بعد جرفه التيار لعدم إجادته للسباحة.

وتم انتشال الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق شاب في ترعة الباجورية.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف وقوات الإنقاذ النهري وتبين أثناء نزول شاب يدعى "ن. م" في العقد الثالث من العمر ومعه الحصان الخاص به فجرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة والحصان النافق، ونقله للمشرحة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

الإجراءات القانونية اللواء محمد عمار بكفر الزيات أنفاسه الأخيرة شرطة النجدة سيارة إسعاف قوات الانقاذ النهري مصرع شاب مدير امن الغربيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

بريطانيا تفرض حظرا على دخول 700 سلعة روسية

الإثنين.. مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل الدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائى

البيت الأبيض يدعو المجتمع الدولى إلى رفض قرار روسيا ضم مناطق أوكرانية

بمساعدة زوجته.. حبس المتهم باغتصاب طفلة فى بورسعيد

نزل للاستحمام فجرفه التيار.. مصرع شاب فى إحدى الترع بكفر الزيات

المجتمعات العمرانية: طرح مناقصة لتنفيذ رفع المخلفات بتوشكى الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الثقافة والهوية الوطنية

ماجد حبته

أفضل محتوى درامى عربى

مؤمن المحمدي

الهداف التاريخى

نبيل عبدالفتاح

فن السياسة المبدعة فى إدارة العمل الثقافى

فهمي عبدالسلام

مذكرات روز اليوسف.. امرأة ضد الأغلبية

د. محمد عفيفي

إيران وشرق البحر المتوسط

ماجد حبته

أمريكا تحارب الجوع!

محمد عبدالعزيز

أين اختفت مذكرات «سعيد» وجائزته؟

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

«مزدوجو الجنسية».. إسرائيل تحذر مواطنيها من تجنيدهم فى الجيش الروسى

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر