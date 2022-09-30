الجمعة 30 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

 إصابة 9 مواطنين في حادث مروري بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
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وقع حادث  تصادم مروري، اليوم الجمعة، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، أدى إلى إصابة 9 مواطنين.

البداية بتلقي اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوجود حادث مروري بمركز الداخلة ووصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم. 

وتبين تصادم سيارتي ملاكي بجوار مدخل قرية "الراشدة" بمركز الداخلة، أسفر عن إصابة  9 مواطنين وجميعهم من مركز الداخلة.

تم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام، كما أن المصابين بحالة صحية مستقرة، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

حادث تصادم مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية

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