الجمعة 30 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص بحوزته كيلو ونصف حشيش فى كمين قفط بقنا

حبس
حبس
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ألقت قوة كمين شرطة قفط، جنوب قنا، القبض على شخص بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، أثناء استقلاله سيارة متوجهًا إلى محافظة الأقصر.

البداية بتلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد بضبط شخص بحوزته كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش، أثناء استقلاله سيارة متوجهة إلى الأقصر.

تبين أن الشخص، مقيم بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، حاول المرور بكمية حشيش مخدر، وزنت كيلو ونصف الكيلو، أثناء استقلاله سيارة ميكروباص متجهة إلى الأقصر.

تحفظت قوة كمين قفط، على المتهم والكمية المضبوطة، لحين تسليمهما إلى مركز الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قوة كمين شرطة قفط مخدر الحشيش محافظة الأقصر اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا

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