الجمعة 30 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد قناة الوطنية التونسية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنسيتري

الأهلي
الأهلي
ads

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر وخاصة جماهير المارد الأحمر، عن تردد قناة الوطنية التونسية الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنسيتري في أولى مباريات الأهلي الرسمية في الموسم الجديد 2022-2023.

ولعب المارد الأحمر ثلاثة مباريات ودية استعداد للموسم الجديد، أمام بتروجيت وأسوان وطلائع الجيش، وحقق الأهلي الفوز في المباراة الأولى على بتروجيت بخماسية مقابل هدف، ثم فاز على أسوان بهدف نظيف، وتعادل في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش بدون أهداف.

من مباراة الأهلي وطلائع الجيش الودية

وكان فريق الاتحاد المنستيري التونسي قد تأهل إلى دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الجيش الرواندي.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب تونس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

ومن المنتظر أن تنقل قناة الوطنية التونسية الرياضية مباراة الذهاب بين الفريقين، حيث ستكون المباراة الأولى على ملعب تونس ويحق لهم نقل المباراة في هذا الدور على القنوات المحلية التونسية.

قناة الوطنية التونسية الرياضية

 بينما تنقل قنوات أون تايم سبورت المصرية مباراة العودة المقرر لها الجمعة 14 أكتوبر على ملعب الأهلي we السلام بالقاهرة، وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة جميع مباريات البطولة مع بدايًة دور المجموعات في منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ويستعرض لكم «الدستور» في السطور التالية تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية المفتوحة على نايل سات وعرب سات، والأقمار الصناعية الأخرى، ليتمكن محبي الكرة في مصر وخاصة جماهير الأهلي من متابعة مباراة فريقهم.

تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

القمر     الترددالاستقطابالتصحيح الترميزالتشفير
Hot Bird  شرق12149 عمودي3/427500      مفتوح
Eutelsat W2  شرق12683  أفقي3/42894  مفتوح
Arabsat   شرق 12073أفقي3/4 27500مفتوح
Nilesat غرب  10779أفقي3/427500مفتوح

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

  • حكم ساحة: الجزائري لحلو بن براهم.
  • مساعد أول: أكرم زهروني.
  • مساعد ثاني: حمزة بوزيت.
  • حكم رابع: إلياس بيكسيوا.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الاتحاد المنستيرى يعلن موعد مباراته أمام الأهلى فى ذهاب دور الـ32

مران الأهلي| كولر يعقد محاضرة وتدريبات استشفائية للاعبين وأبو عبلة يستكمل الملف الطبي

الأهلى يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش قبل مواجهة الاتحاد المنستيرى

تناولنا في هذا التقرير تردد قناة التونسية الرياضية الناقلة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، مع خالص التمنيات للمارد الأحمر بالتأهل لدور القادم من البطولة.

الوطنية التونسية تردد قناة الوطنية التونسية قناة الوطنية التونسية الأهلي والاتحاد المنسيتري دورى ابطال افريقيا موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

بدء التدريب على مهن بالإسكندرية.. واختبار نهائى لدورة تدريبية بالوادى الجديد

بايدن يدين إعلان روسيا ضم المناطق الأوكرانية: قائم على «الاحتيال»

«ليس وأنت فى السلطة».. رئيس أوكرانيا يرد على دعوة بوتين للتفاوض

واشنطن: مجموعة السبع ستعاقب الدول الداعمة لضم روسيا أراضى أوكرانية

«خارجية فلسطين»: ردود الأفعال الدولية على استشهاد الطفل ريان غير كافية

ديلى ميل تكشف تفاصيل جديدة عن انتحار مذيعة أمريكية قبل زفافها بأسابيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الهداف التاريخى

نبيل عبدالفتاح

فن السياسة المبدعة فى إدارة العمل الثقافى

فهمي عبدالسلام

مذكرات روز اليوسف.. امرأة ضد الأغلبية

د. محمد عفيفي

إيران وشرق البحر المتوسط

ماجد حبته

أمريكا تحارب الجوع!

محمد عبدالعزيز

أين اختفت مذكرات «سعيد» وجائزته؟

بسنت حسن

هى فوضى

حسين دعسة

مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة.. رؤية ثقافية أردنية مستقبلية

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

«مزدوجو الجنسية».. إسرائيل تحذر مواطنيها من تجنيدهم فى الجيش الروسى

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر