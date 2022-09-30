تردد قناة الوطنية التونسية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنسيتري

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر وخاصة جماهير المارد الأحمر، عن تردد قناة الوطنية التونسية الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنسيتري في أولى مباريات الأهلي الرسمية في الموسم الجديد 2022-2023.

ولعب المارد الأحمر ثلاثة مباريات ودية استعداد للموسم الجديد، أمام بتروجيت وأسوان وطلائع الجيش، وحقق الأهلي الفوز في المباراة الأولى على بتروجيت بخماسية مقابل هدف، ثم فاز على أسوان بهدف نظيف، وتعادل في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش بدون أهداف.

من مباراة الأهلي وطلائع الجيش الودية

وكان فريق الاتحاد المنستيري التونسي قد تأهل إلى دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الجيش الرواندي.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب تونس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

ومن المنتظر أن تنقل قناة الوطنية التونسية الرياضية مباراة الذهاب بين الفريقين، حيث ستكون المباراة الأولى على ملعب تونس ويحق لهم نقل المباراة في هذا الدور على القنوات المحلية التونسية.

قناة الوطنية التونسية الرياضية

بينما تنقل قنوات أون تايم سبورت المصرية مباراة العودة المقرر لها الجمعة 14 أكتوبر على ملعب الأهلي we السلام بالقاهرة، وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة جميع مباريات البطولة مع بدايًة دور المجموعات في منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ويستعرض لكم «الدستور» في السطور التالية تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية المفتوحة على نايل سات وعرب سات، والأقمار الصناعية الأخرى، ليتمكن محبي الكرة في مصر وخاصة جماهير الأهلي من متابعة مباراة فريقهم.

تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

القمر التردد الاستقطاب التصحيح الترميز التشفير Hot Bird شرق 12149 عمودي 3/4 27500 مفتوح Eutelsat W2 شرق 12683 أفقي 3/4 2894 مفتوح Arabsat شرق 12073 أفقي 3/4 27500 مفتوح Nilesat غرب 10779 أفقي 3/4 27500 مفتوح

📸| الأهلي يتعادل أمام طلائع الجيش في ثالث تجارب فريقنا الودية استعدادًا للموسم الجديد 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/GKAPSliAEG — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 29, 2022

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

حكم ساحة: الجزائري لحلو بن براهم.

مساعد أول: أكرم زهروني.

مساعد ثاني: حمزة بوزيت.

حكم رابع: إلياس بيكسيوا.

تناولنا في هذا التقرير تردد قناة التونسية الرياضية الناقلة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، مع خالص التمنيات للمارد الأحمر بالتأهل لدور القادم من البطولة.