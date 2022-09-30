وزير العدل يهنئ القضاة بالعام القضائى الجديد

هنأ المستشار عمر مروان، وزير العدل، أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بيوم القضاء وبداية العام القضائي الجديد، متمنيًا للقضاة أعضاء الجهات والهيئات القضائية التوفيق والسداد في أداء رسالتهم.

ويبدأ اليوم الأول من أكتوبر العام القضائي الجديد، حيث تنفذ الحركة القضائية الجديدة والتى اعتمدها القضاء الأعلى على مدار الشهرين الماضيين بأجزائها الثلاثة، والتى تتضمن ترقيات القضاة وتنقلاتهم سواء فى المحاكم نفسها، أو التنقلات بين المحاكم والنيابة العامة، فضلًا عن الجزء الأخير المتعلق بحركة النيابة العامة والتى يصدرها النائب العام.