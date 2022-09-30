الجمعة 30 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير العدل يهنئ القضاة بالعام القضائى الجديد

وزير العدل
وزير العدل
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هنأ المستشار عمر مروان، وزير العدل، أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بيوم القضاء وبداية العام القضائي الجديد، متمنيًا للقضاة أعضاء الجهات والهيئات القضائية التوفيق والسداد في أداء رسالتهم.

ويبدأ اليوم الأول من أكتوبر العام القضائي الجديد، حيث تنفذ الحركة القضائية الجديدة والتى اعتمدها القضاء الأعلى على مدار الشهرين الماضيين بأجزائها الثلاثة، والتى تتضمن ترقيات القضاة وتنقلاتهم سواء فى المحاكم نفسها، أو التنقلات بين المحاكم والنيابة العامة، فضلًا عن الجزء الأخير المتعلق بحركة النيابة العامة والتى يصدرها النائب العام.

 

المستشار عمر مروان وزير العدل الهيئات القضائية بداية العام القضائي الجديد القضاء الأعلى

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