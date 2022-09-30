الجمعة 30 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب 15 ألف طربة حشيش و2 طن بانجو بـ112 مليون جنيه

حشيش
حشيش
ads

نجحت وزارة الداخلية في إحباط محاولة نقل وتهريب 15 ألف طربة لمخدر الحشيش و2 طن لمخدر البانجو و200 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، تقدر قيمتها المالية بـ112 مليون جنيه بمحافظة السويس. 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن السويس، نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بالإسماعيلية) تخصص نشاطه الإجرامي في نقل وتهريب المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائه بمحافظات الجمهورية، مستخدماً سيارة نقل "محددة". 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة الجناين بالسويس، وبحوزته (15 ألف طربة لمخدر الحشيش وزنت 1٫500 طن – 780 لفافة لمخدر البانجو وزنت 2 طن – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 200 كيلو جرام - مبلغ مالي –هاتف محمول).. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، واستخدامه السيارة المشار إليها في النقل والتهريب.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (112٫000٫000 مليون جنيه تقريباً).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

309276915_653708792751138_1728781585235057670_n
309276915_653708792751138_1728781585235057670_n
309537088_499221228685611_4933898293248940189_n
309537088_499221228685611_4933898293248940189_n
310063715_3392382627753399_1674983312355005700_n
310063715_3392382627753399_1674983312355005700_n
وزارة الداخلية 15 ألف طربة الحشيش البانجو محافظة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

بدء التدريب على مهن بالإسكندرية.. واختبار نهائى لدورة تدريبية بالوادى الجديد

بايدن يدين إعلان روسيا ضم المناطق الأوكرانية: قائم على «الاحتيال»

«ليس وأنت فى السلطة».. رئيس أوكرانيا يرد على دعوة بوتين للتفاوض

واشنطن: مجموعة السبع ستعاقب الدول الداعمة لضم روسيا أراضى أوكرانية

«خارجية فلسطين»: ردود الأفعال الدولية على استشهاد الطفل ريان غير كافية

ديلى ميل تكشف تفاصيل جديدة عن انتحار مذيعة أمريكية قبل زفافها بأسابيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الهداف التاريخى

نبيل عبدالفتاح

فن السياسة المبدعة فى إدارة العمل الثقافى

فهمي عبدالسلام

مذكرات روز اليوسف.. امرأة ضد الأغلبية

د. محمد عفيفي

إيران وشرق البحر المتوسط

ماجد حبته

أمريكا تحارب الجوع!

محمد عبدالعزيز

أين اختفت مذكرات «سعيد» وجائزته؟

بسنت حسن

هى فوضى

حسين دعسة

مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة.. رؤية ثقافية أردنية مستقبلية

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

«مزدوجو الجنسية».. إسرائيل تحذر مواطنيها من تجنيدهم فى الجيش الروسى

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر