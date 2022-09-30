إحباط تهريب 15 ألف طربة حشيش و2 طن بانجو بـ112 مليون جنيه

نجحت وزارة الداخلية في إحباط محاولة نقل وتهريب 15 ألف طربة لمخدر الحشيش و2 طن لمخدر البانجو و200 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، تقدر قيمتها المالية بـ112 مليون جنيه بمحافظة السويس.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن السويس، نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بالإسماعيلية) تخصص نشاطه الإجرامي في نقل وتهريب المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائه بمحافظات الجمهورية، مستخدماً سيارة نقل "محددة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة الجناين بالسويس، وبحوزته (15 ألف طربة لمخدر الحشيش وزنت 1٫500 طن – 780 لفافة لمخدر البانجو وزنت 2 طن – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 200 كيلو جرام - مبلغ مالي –هاتف محمول).. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، واستخدامه السيارة المشار إليها في النقل والتهريب.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (112٫000٫000 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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