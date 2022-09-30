الجمعة 30 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: الحب يمكن أن يصلح القلب المكسور ويشفيه بسبب «الأوكسيتوسين»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ads

توصلت دراسة إلى أن الوقوع في الحب يمكن أن يشفي قلبًا مكسورًا، حيث تنتج أجسامنا “الأوكسيتوسين” عندما نحتضن  ونقع في الحب. 

اكتشف العلماء الآن في ميشيغان أنه يبدو أيضًا أن لديه القدرة على إصلاح الخلايا في القلب المصاب، فعندما يعاني شخص ما من نوبة قلبية، تموت عضلات القلب - التي تسمح لها بالتقلص - بكميات كبيرة، فإنها خلايا متخصصة للغاية ولا يمكنها تجديد نفسها.

لكن الباحثين وجدوا أن “الأوكسيتوسين” يحفز الخلايا الجذعية في الطبقة الخارجية للقلب، والتي تهاجر إلى الطبقة الوسطى وتتحول إلى خلايا عضلة القلب.

كانت النتائج حتى الآن في خلايا بشرية وسمك الزرد فقط في المختبر، لكن من المأمول أن يستخدم هرمون الحب في يوم من الأيام لتطوير علاج.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور آيتور أغيري، الأستاذ المساعد في علم الأحياء بجامعة ولاية ميشيغان: “تموت عضلة القلب عادة بأعداد كبيرة بعد نوبة قلبية ولا يمكن تجديدها لكن الأبحاث السابقة أظهرت أن بعض الخلايا في الطبقة الخارجية للقلب يمكن أن تخضع لإعادة البرمجة لتصبح عضلة القلب المؤقتة".

وجد الباحثون أنه في غضون ثلاثة أيام من إصابة القلب، ارتفعت مستويات الأوكسيتوسين بنسبة تصل إلى 20 مرة في الدماغ، كما أظهروا أيضًا أن الهرمون يشارك بشكل مباشر في عملية شفاء القلب، الأهم من ذلك كان للأوكسيتوسين تأثير مماثل على الأنسجة البشرية في أنبوب الاختبار.

وأضاف الدكتور “أغيري”: "الأوكسيتوسين يستخدم على نطاق واسع في العيادة لأسباب أخرى، لذا فإن تغيير الغرض للمرضى بعد تلف القلب ليس بعيدًا عن الخيال، حتى لو كان تجديد القلب جزئيًا فقط ، فإن الفوائد التي تعود على المرضى قد تكون هائلة".

ستكون الخطوات التالية للباحثين هي النظر في تأثير “الأوكسيتوسين” على البشر بعد إصابة القلب.

يكون الهرمون الذي يتم إنتاجه بشكل طبيعي قصير العمر في الجسم، مما يعني أنه قد تكون هناك حاجة إلى أدوية “الأوكسيتوسين” طويلة الأمد.

الحب يمكن أن يصلح القلب المكسور الوقوع في الحب القدرة على إصلاح الخلايا إصلاح الخلايا في القلب المصاب الأوكسيتوسين تأثير الأوكسيتوسين على البشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

ارتفاع كميات تصدير الغاز بين القاهرة وأوروبا بعد «الاتفاق الثلاثى» (خاص)

كشف غموض فيديو تقييد فتاة داخل إحدى الشقق بحى الأسمرات

مواعيد الدراسة في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2022-2023

الأسبوع المقبل تدفقات سياحية على الغردقة ومرسى علم وعودة السياحة الروسية

مدحت بركات يوجه دعوة للأحزاب: دعونا نجتمع لتحديد أولويات العمل الوطني

كواليس إلغاء المؤتمر الصحفى لمنتجى الدواجن.. ومجلس الوزراء يعد بحل الأزمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

«الحرب فى الشرق».. أن تكتب ليحيا العالم

د.كريمة الحفناوى

الثقافة والهوية الوطنية

ماجد حبته

أفضل محتوى درامى عربى

مؤمن المحمدي

الهداف التاريخى

نبيل عبدالفتاح

فن السياسة المبدعة فى إدارة العمل الثقافى

فهمي عبدالسلام

مذكرات روز اليوسف.. امرأة ضد الأغلبية

د. محمد عفيفي

إيران وشرق البحر المتوسط

ماجد حبته

أمريكا تحارب الجوع!

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

«مزدوجو الجنسية».. إسرائيل تحذر مواطنيها من تجنيدهم فى الجيش الروسى

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر