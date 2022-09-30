الجمعة 30 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع فلاح صعقًا بالكهرباء أثناء رى الأرض فى الغربية

ارشيفية
ارشيفية
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لقي فلاح مقيم بقرية كفور بلشاي مركز كفر الزيات، مصرعه بعد أن صعقه التيار الكهربائي من ماكينة ري، كان يقف بجوارها، أثناء قيامه بري الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود إشارة من مستشفى كفر الزيات العام بوصول فلاح في العقد الثالث من العمر لمستشفى كفر الزيات العام جثة هامدة.

وبالكشف تبيَّن أنه أثناء قيامه بري الأرض وقف بجوار ماكينة ري ملك أحد الأشخاص، والذي قام بتوصيل الكهرباء بها حفاظًا عليها من السرقة، وما إن لمسها المجني عليه حتى صعقه التيار الكهربائي، وتوفي في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فلاح مركز كفر الزيات التيار الكهربائي الإجراءات القانونية السرقة

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