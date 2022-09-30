تحريات المباحث: لا شبهة جنائية فى حريق منزل بكرداسة

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بمنزل بكرداسة، وتم الاستماع لأقوال المقيمين بالمنزل، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

وعاين رجال المباحث المنزل لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، وتبيَّن أن النيران أتت على بعض محتويات المنزل، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق في منزل بكرداسة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بإجراء التحريات لتحديد سبب الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.