الجمعة 30 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.. الذهب يقترب من أسوأ هبوط في 18 شهرا

الذهب
الذهب
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تقترب أسعار الذهب، التي صعدت اليوم الجمعة مع هبوط الدولار، من تسجيل أسوأ هبوط ربع سنوي منذ مارس العام الماضي، مع تمسك البنوك المركزية على مستوى العالم بالسياسات النقدية المتشددة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.3 بالمئة إلى 1665.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1029 بتوقيت جرينتش، ليعزز مكاسبه حتى الآن هذا الأسبوع إلى 1.4 بالمئة. وعلى المستوى ربع السنوي، بلغ تراجع المعدن النفيس 7.8 بالمئة، وهو الأسوأ منذ الربع الأول لعام 2021.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1674.50 دولار، واقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى خلال أسبوع، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال لوكمان أوتونوجا، المحلل لدى إف.إكس.تي.إم "يستمد الذهب قوته من تراجع الدولار وانخفاض عائدات سندات الخزانة (الأمريكية) مع اقتراب ختام تعاملات الأسبوع".

ويصر واضعو السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة بالرغم من الأزمة في الأسواق المالية العالمية.

- ارتفاع الفضة في المعاملات الفورية


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 بالمئة إلى 19.0167 دولار للأوقية. 

ولم يشهد البلاتين تغييرا يذكر واستقر عند 865.11 دولار للأوقية. ويتجه المعدنان إلى التراجع للربع الثاني على التوالي.
وصعد البلاديوم، الذي كان مستقرا عند 2201.47 دولار للأوقية، بنسبة 14 بالمئة حتى الآن هذا الربع.

البنوك المركزية أسعار الذهب الذهب السياسات النقدية الاونصة العقود الأمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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