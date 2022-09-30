ضبط مدير مخبز بلدى لجمعه 443 بطاقة تموينية ذكية بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة الشرقية، لتجميعه كمية قدرها (443 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين) للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم لحسابه الشخصي، وتصرفه في كمية قدرها (250 كيلو جراما "دقيق بلدى مدعم") ببيعها فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مستوليًا على الدعم المقرر.