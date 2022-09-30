ضبط 1619 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1619) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (3) قضايا حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (14 طنًا "دقيق أبيض، مكرونة"- 137910 "عبوات سجائر") وكذا (445) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات (49٫115 طنًا "دقيق أبيض – خل طعام – سكر – أرز – زيت – مسلى- لحوم- شيكولاتة - أعلاف" –2028 عبوة "عصائر"– 38919 عبوة سجائر- 4,700 طن أسمنت).

وكذا (723) قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (24 قضية دقيق مدعم "تصرف" – 130 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 150 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 60 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 52 قضية توقف عن الإنتاج – 307 قضايا متنوعة أخرى)، بمضبوطات (34٫210 أطنان دقيق بلدي مدعم – 584 بطاقة تموينية ذكية).