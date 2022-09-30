الجمعة 30 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جيجي حديد في إطلالة فضية خلال أسبوع الموضة بباريس

جيجي حديد
جيجي حديد
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ارتدت الممثلة جيجي حديد، فستانًا فضيًا بشبكة صيد السمك، خلال حضورها أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووفقًا لموقع pagesix بدت جيجي حديد مثيرة وهي تسير في عرض أسبوع الموضة بباريس يوم الخميس الماضي، وتم تسليط الضوء على جمال جيجي الطبيعي باستخدام قليل من المكياج، بينما ارتدت شعر مستعار أشقر. 

وقبل السفر إلى باريس، كانت جيجي في ميلانو لحضور أسبوع الموضة هناك، حيث كانت برفقة صديقها الجديد ليوناردو دي كابريو. 

واختارت جيجي البدلة الصفراء لملابسها خارج أوقات العمل خلال أسبوع الموضة في باريس، والتي بدت أنيقة للغاية، دون ارتداء كعب.

ويعد أسبوع الموضة في باريس سلسلة من عروض المصممين التي تقام كل عامين في فرنسا مع فعاليات ربيع/صيف وخريف/شتاء تقام كل عام، حيث يتم إقامته في أماكن في جميع أنحاء المدينة، ويعتبر على نطاق واسع في معظم المرموقة للأسابيع الأربعة الكبار الأزياء.

جيجي حديد الممثلة جيجي حديد اسبوع الموضة بباريس ليوناردو دي كابريو دي كابريو في ميلانو لحضور أسبوع الموضة

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وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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